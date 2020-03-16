|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 13:56:02
Pernod Ricard Sector Perform
Pernod Ricard
90.78 CHF 1.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die Geschäftsjahresbilanz der Franzosen an. Er kappte seine Schätzungen aufgrund des Gegenwinds durch Währungsentwicklungen, Zölle und Nachfrageschwäche./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
98.86 €
|
Abst. Kursziel*:
11.27%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
101.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.16%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse