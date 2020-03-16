Pernod Ricard 90.78 CHF 1.57% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die Geschäftsjahresbilanz der Franzosen an. Er kappte seine Schätzungen aufgrund des Gegenwinds durch Währungsentwicklungen, Zölle und Nachfrageschwäche./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 07:43 / EDT



