ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 158 auf 153 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäfte in den USA und China schwächelten offenbar längerfristig, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies mache einen schwachen Auftakt in 2025 wahrscheinlich. Der Experte blickt daher vorsichtiger auf das kommende Jahr./tih/he;