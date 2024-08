NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das US-Wachstum der Spirituosenhersteller hinke weiterhin hinter dem historischen Schnitt hinterher, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies zeigten Zahlen zum US-Absatz in den vier Wochen bis zum vierten August./mf/bek;