15.12.2025 08:37:09

PATRIZIA SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11 auf 11,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe sich endlich die langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats gesichert, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Letztlich flössen so zusätzliche Barmittel, die für Dividenden, Aktienrückkäufe und Transaktionen genutzt werden dürften./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11.90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.25 € 		Abst. Kursziel*:
44.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.55%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse