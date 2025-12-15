PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
7.67CHF
0.07CHF
0.92 %
09:44:22
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.12.2025 08:37:09
PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11 auf 11,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe sich endlich die langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats gesichert, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Letztlich flössen so zusätzliche Barmittel, die für Dividenden, Aktienrückkäufe und Transaktionen genutzt werden dürften./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.25 €
|
Abst. Kursziel*:
44.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.55%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
11.12.25
|Handel in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
10.12.25