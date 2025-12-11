PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
7.63CHF
-0.06CHF
-0.78 %
12:16:29
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.12.2025 10:44:19
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einigung mit den Anlegern des Downia Fonds sei zu begrüßen, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Immobilienunternehmens bleibe ein Kauf./mf/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
12.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.33 €
|
Abst. Kursziel*:
46.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.34%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
09:28
|Handel in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
10.12.25