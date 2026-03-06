Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Delivery Hero Aktie

16.15
CHF
-0.30
CHF
-1.82 %
09:17:19
SWX
05.03.2026

Delivery Hero Overweight

Delivery Hero
16.31 CHF -1.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Marcus Diebel verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass sich der Essenslieferant eine syndizierte Kreditlinie über 1,5 Milliarden US-Dollar sichern und davon unter anderem eine ausstehende Wandelanleihe zurückzahlen wolle. Die Transaktion verlängert laut Diebel die Laufzeiten, erhöht die Bruttoliquidität und reduziert das kurzfristige Refinanzierungsrisiko, was er positiv bewertet. Einen Dämpfer sieht er jedoch durch die erhöhte Unsicherheit bezüglich nicht-operativer Mittelzuflüsse und durch kurzfristigen Gegenwind beim freien Cashflow./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Delivery Hero Overweight
Unternehmen:
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
Kursziel: 34.00 €
34.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.05 € 		Abst. Kursziel*:
88.37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
88.57%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

