Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’298 -1.6%  SPI 18’354 -1.4%  Dow 47’955 -1.6%  DAX 23’816 -1.6%  Euro 0.9064 0.0%  EStoxx50 5’783 -1.5%  Gold 5’115 0.6%  Bitcoin 55’187 -0.2%  Dollar 0.7804 -0.1%  Öl 85.0 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis steigt vor US-Arbeitsmarktbericht - Nahostkonflikt treibt Nachfrage
Mikron-Aktie: Werkzeugmaschinen-Bauer schreibt 2025 klar verbesserte Gewinnzahlen
Investieren in Quantencomputer-ETFs - macht eine solche Zukunftswette bereits Sinn?
US-Dollar kommt etwas zurück - Warum der Greenback seine Gewinne teilweise abgibt
Comet-Aktie: Kräftiger Gewinneinbruch vermeldet - Optimistischer Ausblick
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Goldpreis und Ölpreis 06.03.2026 08:20:54

Goldpreis steigt vor US-Arbeitsmarktbericht - Nahostkonflikt treibt Nachfrage

Goldpreis steigt vor US-Arbeitsmarktbericht - Nahostkonflikt treibt Nachfrage

Vor dem Wochenende tendiert der Goldpreis wieder in höhere Regionen. Neue Impulse könnte nun der für den Nachmittag angekündigte Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums sorgen.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
80.62 USD -0.48%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Angesichts der Ausweitung des Kriegs im Nahen Osten fliehen Anleger weiter in den sicheren Hafen Gold. Am sechsten Tag des Krieges startete der Iran eine Serie von Angriffen auf Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Admiral Brad Cooper war zu hören, dass die US-Streitkräfte über ausreichend Munition verfügen würden, um ihre Bombardierungen auf unbestimmte Zeit fortzusetzen. Aus charttechnischer Sicht verläuft eine wichtige Unterstützung bei 5.040 Dollar, während ein Widerstand bei 5.280 Dollar angesiedelt ist. Überraschenderweise hat die CME Group am gestrigen Donnerstag die Anfangsmargins für ihre Goldfutures (100 Unzen) von 9 auf 7 Prozent gesenkt und bei Silberfutures (5.000 Unzen) eine Reduktion von 18 auf 14 Prozent vorgenommen. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt nun der US-Arbeitsmarktbericht für Februar (14.30 Uhr). Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll die Arbeitslosenrate bei 4,3 Prozent verharren und die Zahl neu geschaffener Stellen von 130.000 auf 59.000 gesunken sein.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit anziehenden Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 45,30 auf 5.124,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stärkstes Wochenplus seit 2022 möglich

Der Ölpreis fiel im frühen Freitagshandel erstmals seit sechs Tagen, nachdem die US-Regierung prüft, möglicherweise in den Futures-Markt einzugreifen, um steigende Preise zu dämpfen. Zudem erteilte Washington Ausnahmeregelungen für den Kauf von russischem Öl, um Versorgungsengpässe infolge des Krieges im Nahen Osten zu lindern. Dennoch ist Brent in dieser Woche um 17 Prozent gestiegen, während WTI um 20 Prozent zulegte - der stärkste Wochenanstieg seit dem Beginn der gross angelegten russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. Nur zur Erinnerung: Damals stiegen die Ölpreise für die Dauer von vier Monaten auf über 100 Dollar.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,12 auf 80,89 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 85,44 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Goldpreis: Seitwärtstendenz auf erhöhtem Niveau

Bildquelle: Netfalls - Remy Musser / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 13’506.91 12’373.15
Gold Krügerrand 1 oz 4’187.31 3’829.98
Gold Philharmoniker 1 oz 4’218.81 3’868.87
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 794.78 722.69
Goldbarren 250 g - philoro 33’237.02 30’957.49
Silber CombiBar® 100 g 342.17 199.56
Silber Maple Leaf 1 oz 84.37 63.58
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’511.04 2’063.55

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

NVIDIA-Aktie aufgestockt: Das waren die Depotwerte von Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
In Q4 2025 hat Börsenprofi Ken Fisher mit seinem Vermögensverwalter Fisher Asset Management viel ...
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.