Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
45.37CHF
-0.28CHF
-0.61 %
13:40:34
BRXC
02.02.2026 12:50:19
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
45.37 CHF -0.61%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen belassen. Analyst Matthew Weston geht davon aus, dass die Dänen in der Vergleichsstudie ihres Kombinations-Abnehmmittels CagriSema mit Mounjaro von Elli Lilly keine höhere Wirksamkeit erzielen konnten. Ein etwa 2,5 Prozent höherer Gewichtsverlust wäre für eine statistische Signifikanz nötig./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
390.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
49.33 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
369.55 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
