02.02.2026 12:50:19

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
45.37 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 390 dänischen Kronen belassen. Analyst Matthew Weston geht davon aus, dass die Dänen in der Vergleichsstudie ihres Kombinations-Abnehmmittels CagriSema mit Mounjaro von Elli Lilly keine höhere Wirksamkeit erzielen konnten. Ein etwa 2,5 Prozent höherer Gewichtsverlust wäre für eine statistische Signifikanz nötig./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
390.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
49.33 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
369.55 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

