Novo Nordisk 37.33 CHF 1.26% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 300 dänischen Kronen belassen. Bei dem Pharmakonzern bestehe Zuversicht für das Markenbild der Abnehmpille Wegovy, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren US-Geschäft entwickele sich schwungvoll. Selbstzahlende Patienten entwickelten sich zu einem strukturellen Treiber./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.