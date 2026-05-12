Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 300 dänischen Kronen belassen. Bei dem Pharmakonzern bestehe Zuversicht für das Markenbild der Abnehmpille Wegovy, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren US-Geschäft entwickele sich schwungvoll. Selbstzahlende Patienten entwickelten sich zu einem strukturellen Treiber./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
300.00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
38.67 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
300.00 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Gordon
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KGV*:
-
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