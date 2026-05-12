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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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08.05.2026 10:17:19

Novo Nordisk Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 300 dänischen Kronen belassen. Bei dem Pharmakonzern bestehe Zuversicht für das Markenbild der Abnehmpille Wegovy, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deren US-Geschäft entwickele sich schwungvoll. Selbstzahlende Patienten entwickelten sich zu einem strukturellen Treiber./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
300.00 DKK
Rating jetzt:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
300.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
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08.05.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
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08.05.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
08.05.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
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