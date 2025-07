NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Florent Cespedes nannte das Zahlenwerk des Pharmakonzerns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie "sehr solide". Er machte auf die leicht angehobenen Jahresziele und das angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm aufmerksam./ck/he;