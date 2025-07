NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 97 auf 95 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Geschäft der Schweizer laufe weiter stark, schrieb James Quigley in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Er passte sein Bewertungsmodell auch an die Signale aus der Forschungspipeline und Aktienrückkäufe an. Mit Blick auf Patentausläufe ab 2029 dürfte die Sicherung von Alternativen in den Fokus rücken./ag/jha/;