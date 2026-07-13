NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group vor Zahlen zum zweiten Quartal von 13 auf 17 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Während die Absatzmengen voraussichtlich weiterhin einen Gegenwind für den Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer darstellen dürften, sollten sich die Preise stabilisiert haben, schrieb Nikita Papaccio in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Unter dem Strich dürfte das Wachstum aus eigener Kraft leicht zugelegt haben. Das laufende Transformationsprogramm werde wohl weitere positive Auswirkungen auf die Kostenseite haben./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.61%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
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|DZ BANK
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|NORMA Group SE
|16.88
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