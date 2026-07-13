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NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

16.90
CHF
0.76
CHF
4.71 %
10:33:39
SWX
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13.07.2026 09:32:18

NORMA Group SE Hold

NORMA Group
17.12 CHF 4.05%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group vor Zahlen zum zweiten Quartal von 13 auf 17 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Während die Absatzmengen voraussichtlich weiterhin einen Gegenwind für den Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer darstellen dürften, sollten sich die Preise stabilisiert haben, schrieb Nikita Papaccio in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Unter dem Strich dürfte das Wachstum aus eigener Kraft leicht zugelegt haben. Das laufende Transformationsprogramm werde wohl weitere positive Auswirkungen auf die Kostenseite haben./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.38 € 		Abst. Kursziel*:
-7.51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.61%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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