Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’910 0.0%  SPI 19’710 -0.1%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’316 -0.3%  Euro 0.9476 0.2%  EStoxx50 6’298 -0.4%  Gold 4’183 0.0%  Bitcoin 69’863 0.1%  Dollar 0.8343 0.0%  Öl 103.7 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Lindt1057075Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Lonza-Aktie tiefer: Veränderungen im Verwaltungsrat angekündigt
Aktien von NVIDIA, Alphabet und Co.: Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle der Unternehmen
Roche erhält beschleunigte FDA-Prüfung für Fenebrutinib - Aktie im Plus
EPH-Aktie im Blick: Für Umbau - Erste Anleihegläubiger geben grünes Licht
BMW-Aktie freundlich: Autobauer streicht beim neuen 3er den Diesel
Suche...
ETF Sparplan

NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 13:19:51

EQS-PVR: Correction of a release from 24/09/2026, 12:43 CET/CEST - NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

NORMA Group
16.33 CHF -0.33%
Kaufen Verkaufen

EQS Voting Rights Announcement: NORMA Group SE
Correction of a release from 24/09/2026, 12:43 CET/CEST - NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

30.09.2026 / 13:19 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Correction of a publication dated 24.09.2026

1. Details of issuer
NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
 

3. Date on which threshold was crossed or reached
24 Sep 2026 

4. Share-position
  Share-position in % total amount of shares issued
Resulting situation 14.122 % 22,556,287
Previous publication 9.998 % /

5. Details
absolute in %
direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)		 direct indirect (via subsidiary
or third person, Sec. 71d
para. 1 AktG)
3,185,471 0 14.122 % 0 %


30.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Germany
Internet: www.normagroup.com
LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46

 
End of News EQS News Service

2407292  30.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NORMA Group SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten