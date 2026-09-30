EQS-PVR: Correction of a release from 24/09/2026, 12:43 CET/CEST - NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: NORMA Group SE

Correction of a release from 24/09/2026, 12:43 CET/CEST - NORMA Group SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG



30.09.2026 / 13:19 CET/CEST

Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Correction of a publication dated 24.09.2026



1. Details of issuer NORMA Group SE

Edisonstr. 4

63477 Maintal

Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons

holding directly 3% or more shares, if different from 1.



3. Date on which threshold was crossed or reached 24 Sep 2026

4. Share-position Share-position in % total amount of shares issued Resulting situation 14.122 % 22,556,287 Previous publication 9.998 % /

5. Details absolute in % direct indirect (via subsidiary

or third person, Sec. 71d

para. 1 AktG) direct indirect (via subsidiary

or third person, Sec. 71d

para. 1 AktG) 3,185,471 0 14.122 % 0 %

holding directly 3% or more shares, if different from 1.

30.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News