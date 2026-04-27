Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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27.04.2026 08:03:03
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Constantin Hesse am Montag nach Geschäftszahlen. Der schwächere Cashflow komme erwartungsgemäß und sei auf die Normalisierung im Umlaufvermögen zurückzuführen./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:39 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:39 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:39 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.30 €
|
Abst. Kursziel*:
16.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.46%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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