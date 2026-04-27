Nordex 46.13 CHF 10.76% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Constantin Hesse am Montag nach Geschäftszahlen. Der schwächere Cashflow komme erwartungsgemäß und sei auf die Normalisierung im Umlaufvermögen zurückzuführen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:39 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:39 / A.M.



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.