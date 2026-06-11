Novo Nordisk-Aktie: Wegovy-Zulassung in Grossbritannien - IT-Sicherheitsvorfall festgestellt

Die britische Arzneimittelbehörde habe die Wegovy-Tablette auf der Grundlage von Daten aus einer klinischen Phase-3-Studie zugelassen, teilte Novo Nordisk mit.

Die britische Behörde ist nach den Zulassungen in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten die dritte Regulierungsbehörde, die das Medikament zugelassen hat, so das Unternehmen. Die Zulassung erfolgte, nachdem der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens erklärt hatte, das Produkt werde dazu beitragen, die Führungsposition auf dem Markt für Adipositas-Medikamente zurückzugewinnen.

"Dies ist eine wegweisende Zulassung, die das Vereinigte Königreich zum ersten Land in Europa macht, das die Wegovy-Tablette zugelassen hat", sagte Emil Kongshoj Larsen, Executive Vice President of International Operations bei Novo Nordisk.

Die Semaglutid-Tabletten werden als einmal täglich einzunehmende Behandlung erhältlich sein, als Alternative zu wöchentlichen Injektionen, hiess es. Novo Nordisk geht davon aus, dass die Tablette innerhalb weniger Wochen auf private Verschreibung erhältlich sein wird.

Novo Nordisk hat IT-Sicherheitsvorfall festgestellt

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat mitgeteilt, dass es einen Vorfall im Bereich der IT-Sicherheit gab, bei dem einige nicht öffentliche Daten, darunter auch personenbezogene Daten, ohne Genehmigung nach aussen kopiert worden seien. Die betroffenen Parteien würden informiert. Das Unternehmen gab an, mit Unterstützung externer IT-Sicherheitsexperten eine Untersuchung eingeleitet und bestimmte interne IT-Systeme vorsorglich vom Netz genommen zu haben. Es erklärte, dass der Vorfall keine Auswirkungen auf das Kerngeschäft gehabt habe.

DOW JONES