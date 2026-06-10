Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’356 0.3%  SPI 18’882 0.2%  Dow 50’872 0.2%  DAX 24’433 -0.7%  Euro 0.9224 0.1%  EStoxx50 6’050 -0.2%  Gold 4’193 -1.7%  Bitcoin 48’868 -0.9%  Dollar 0.7987 0.0%  Öl 91.4 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Alcon43249246Kühne + Nagel International2523886Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt
Leclanché-Aktie: Weiteren Aufschub für Publikation des Jahresberichts 2025 erhalten
Centiel-Aktie: Konzern findet Partner für US-Datacenter-Markt
KRONES-Aktie im Minus: Höhere Dividende und bestätigte Prognose überzeugen Anleger
Goldpreis fällt auf Elf-Wochen-Tief - Nahost-Eskalation belastet den Markt
Suche...

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.06.2026 07:30:03

EQS-News: Die Nordex Group sichert sich einen Auftrag über 100 MW in Osteuropa

Nordex
36.21 CHF -3.10%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die Nordex Group sichert sich einen Auftrag über 100 MW in Osteuropa

10.06.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 10. Juni 2026. Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag über 100 MW in Osteuropa gewonnen. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Inbetriebnahme von 17 Windenergieanlagen.

Der Auftrag umfasst Turbinen des Typs N163/5.X und beinhaltet eine mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarung, um die langfristig zuverlässige Leistung der Turbinen sicherzustellen. Die vollständige Inbetriebnahme der Turbinen ist für 2028 geplant.

Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Strasse 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2342426

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2342426  10.06.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten