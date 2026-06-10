EQS-News: Die Nordex Group sichert sich einen Auftrag über 100 MW in Osteuropa

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Die Nordex Group sichert sich einen Auftrag über 100 MW in Osteuropa



10.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 10. Juni 2026. Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag über 100 MW in Osteuropa gewonnen. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Inbetriebnahme von 17 Windenergieanlagen.

Der Auftrag umfasst Turbinen des Typs N163/5.X und beinhaltet eine mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarung, um die langfristig zuverlässige Leistung der Turbinen sicherzustellen. Die vollständige Inbetriebnahme der Turbinen ist für 2028 geplant.

Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

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