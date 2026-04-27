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28.04.2026 08:42:23

Nordex Buy

Nordex
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windturbinenhersteller habe im ersten Quartal gut abgeschnitten und sei auf Kurs, das obere Ende der Zielspannen für 2026 zu erreichen, schrieb John Kim in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach oben an./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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