Nordex 44.16 CHF -4.26% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 49,60 auf 53,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Montagabend an den soliden Quartalsbericht des Herstellers von Windkraftanlagen an. Der Erholungstrend bei den Margen halte an./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:39 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.