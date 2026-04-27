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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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27.04.2026
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28.04.2026 07:30:51

Nordex Buy

Nordex
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 49,60 auf 53,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Montagabend an den soliden Quartalsbericht des Herstellers von Windkraftanlagen an. Der Erholungstrend bei den Margen halte an./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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48.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
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07:30 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.04.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Nordex Market-Perform Bernstein Research
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