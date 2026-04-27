Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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27.04.2026
SWX
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28.04.2026 07:30:51
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 49,60 auf 53,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Montagabend an den soliden Quartalsbericht des Herstellers von Windkraftanlagen an. Der Erholungstrend bei den Margen halte an./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
53.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.12 €
|
Abst. Kursziel*:
10.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.42%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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