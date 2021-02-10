Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

10.02.2021
29.10.2025

Nordex
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nordex von 25 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Lauf habe höhere Margenziele ermöglicht, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend im Resume des Quartalsberichts. Er hob seine Prognosen auch für 2026 an./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:25 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
32.00 €
Rating jetzt:
Buy
27.00 € 		Abst. Kursziel*:
18.52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.03%
Analyst Name::
Richard Dawson
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

