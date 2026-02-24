SGL Carbon 3.76 CHF -2.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,65 auf 3,77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Einsparungen seien spürbar, aber die Erholung bleibe schwer greifbar, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 Mitte März./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET



