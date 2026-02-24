SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
3.76CHF
-0.11CHF
-2.94 %
10:48:04
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.02.2026 08:45:25
SGL Carbon SE Hold
SGL Carbon
3.76 CHF -2.94%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,65 auf 3,77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Einsparungen seien spürbar, aber die Erholung bleibe schwer greifbar, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 Mitte März./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3.77 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.11 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.16%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SGL Carbon SE
|
30.11.25
|Wie Experten die SGL Carbon SE-Aktie im November einstuften (finanzen.net)
|
06.11.25
|EQS-News: SGL Carbon: Transformation progressing rapidly (EQS Group)
|
06.11.25
|EQS-News: SGL Carbon: Transformation schreitet zügig voran (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-AFR: SGL CARBON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-AFR: SGL CARBON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
19.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu SGL Carbon SE
|08:45
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.24
|SGL Carbon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|08:45
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SGL Carbon SE
|3.76
|-2.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:39
|
Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform
|09:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
MTU Aero Engines Buy
|09:28
|
UBS AG
Fresenius Medical Care Sell
|09:27
|
Barclays Capital
MTU Aero Engines Equal Weight
|08:59
|
JP Morgan Chase & Co.
MTU Aero Engines Overweight
|08:56
|
RBC Capital Markets
MTU Aero Engines Sector Perform
|08:49
|
Jefferies & Company Inc.
MTU Aero Engines Buy