MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
336.00CHF
-18.00CHF
-5.08 %
10:30:00
SWX
24.02.2026 08:59:26
MTU Aero Engines Overweight
MTU Aero Engines
361.27 CHF -0.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
465.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
378.60 €
Abst. Kursziel*:
22.82%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
374.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
24.20%
Analyst Name::
David H Perry
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
10:29
|Analyse: Buy-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.ch)
10:27
|MTU erhöht Dividende kräftig - Gedämpfte Gewinnaussichten für 2026 (AWP)
|
10:19
|Barclays Capital: MTU Aero Engines-Aktie erhält Equal Weight (finanzen.ch)
09:48
|MTU Aero Engines-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein (finanzen.ch)
09:48
|Overweight von JP Morgan Chase & Co. für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.ch)
09:39
|Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.ch)
09:29
|Schwacher Handel: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
09:29
|Börse Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|09:39
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:27
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|MTU Aero Engines AG
|336.00
|-5.08%
|09:39
Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform
|09:38
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
MTU Aero Engines Buy
|09:28
UBS AG
Fresenius Medical Care Sell
|09:27
Barclays Capital
MTU Aero Engines Equal Weight
|08:59
JP Morgan Chase & Co.
MTU Aero Engines Overweight
|08:56
RBC Capital Markets
MTU Aero Engines Sector Perform
|08:49
Jefferies & Company Inc.
MTU Aero Engines Buy