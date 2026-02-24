FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
33.20CHF
0.60CHF
1.84 %
10:32:50
SWX
24.02.2026 08:46:10
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig dürfte der Schmierstoffhersteller wieder zu seiner operativen Marge von etwa 14 Prozent zurückkehren, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.84 €
|
Abst. Kursziel*:
35.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.72%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|08:46
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|FUCHS SE VZ
|33.20
|1.84%
|
Bernstein Research
MTU Aero Engines Outperform
|09:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
MTU Aero Engines Buy
|09:28
|
UBS AG
Fresenius Medical Care Sell
|09:27
|
Barclays Capital
MTU Aero Engines Equal Weight
|08:59
|
JP Morgan Chase & Co.
MTU Aero Engines Overweight
|08:56
|
RBC Capital Markets
MTU Aero Engines Sector Perform
|08:49
|
Jefferies & Company Inc.
MTU Aero Engines Buy