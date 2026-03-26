Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Schneider Electric Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte im ersten Quartal ein solides Wachstum hingelegt haben, schrieb Rizk Maidi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für die Sparte rund um die Industrieautomatisierung könnten aber überzogen sein./rob/niw/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
289.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
226.40 €
|
Abst. Kursziel*:
27.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
228.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.23%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|17:19
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:18
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17:19
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:18
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17:19
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:18
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|208.60
|-5.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:27
|
Jefferies & Company Inc.
Netflix Buy
|17:46
|
DZ BANK
CTS Eventim Kaufen
|17:19
|
Jefferies & Company Inc.
Schneider Electric Buy
|17:18
|
JP Morgan Chase & Co.
Schneider Electric Overweight
|16:30
|
Jefferies & Company Inc.
Delivery Hero Buy
|15:18
|
Bernstein Research
ABB Market-Perform
|15:17
|
DZ BANK
CANCOM Kaufen