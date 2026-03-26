Schneider Electric 208.60 CHF -5.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte im ersten Quartal ein solides Wachstum hingelegt haben, schrieb Rizk Maidi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für die Sparte rund um die Industrieautomatisierung könnten aber überzogen sein./rob/niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.