Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’570 -0.6%  SPI 17’552 -0.6%  Dow 45’167 -1.7%  DAX 22’301 -1.4%  Euro 0.9191 0.3%  EStoxx50 5’506 -1.1%  Gold 4’508 2.2%  Bitcoin 52’695 -3.6%  Dollar 0.7985 0.5%  Öl 112.6 6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Novartis1200526Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swisscom874251Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Digitales Gold jagt echtes Silber: Das Duell um die Marktkapitalisierung
Warnsignal Anleihemarkt: Experten sehen Parallelen zur Finanzkrise - Stagflation voraus?
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Ölmarkt unter Stress: Warum die Preise wegen des Iran-Konflikts langfristig hoch bleiben dürften
Circle-Aktie nicht zu bremsen: Jeremy Allaire analysiert den massiven Aufwärtstrend
Suche...
eToro entdecken
Wochenperformance 28.03.2026 02:17:00

KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

27.03.26 SMI schlägt sich wacker
27.03.26 UBS Logo Regenerative Energie: Die Wende läuft
27.03.26 Marktüberblick: Porsche Holding schwächelt nach Zahlen
26.03.26 Julius Bär: 18.02% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Cie Financiere Richemont SA, Swiss Re AG, VAT Group AG
26.03.26 Ein Markt, der zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwankt
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’048.95 19.45 B2KSHU
Short 13’313.71 13.74 BR7STU
Short 13’800.55 8.97 SXEBNU
SMI-Kurs: 12’570.26 27.03.2026 17:30:45
Long 12’009.10 19.91 SRQB1U
Long 11’732.88 13.89 S7MBDU
Long 11’230.12 8.97 SQZBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag tiefer
KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Nachmittag ins Minus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
SMI und DAX gehen leichter ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
UBS-Aktie schlussendlich tiefer: Auszahlungsstopp bei Immobilienfonds
Novartis-Aktie letztlich schwächer: Neuer Milliarden-Deal in der Immunologie?
ETF des Monats April 2026 - Für unsichere Marktphasen eine gute Idee?!
TUI-Aktie im Minus: Umbruch im Vorstand
SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Top-Rankings

KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 13: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.