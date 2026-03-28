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28.03.2026 02:17:00
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen leichter ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Freitag mit Abschlägen. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.