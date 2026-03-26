NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Ein möglicher Anteilsverkauf von Großaktionär Prosus an den zweitgrößten Delivery-Hero-Aktionär Aspex heize Spekulationen an, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnte Aspex durch den Deal einen Sitz im Aufsichtsrat des Essenslieferdienstes erhalten und den Aktionärsdruck erhöhen. Rund um den Kaufpreis und die künftige Rolle von Prosus gebe es aber viele Fragezeichen./rob/niw/jha/;