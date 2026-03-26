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Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43

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27.03.2026 16:30:08

Delivery Hero Buy

Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Ein möglicher Anteilsverkauf von Großaktionär Prosus an den zweitgrößten Delivery-Hero-Aktionär Aspex heize Spekulationen an, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnte Aspex durch den Deal einen Sitz im Aufsichtsrat des Essenslieferdienstes erhalten und den Aktionärsdruck erhöhen. Rund um den Kaufpreis und die künftige Rolle von Prosus gebe es aber viele Fragezeichen./rob/niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Giles Thorne 		KGV*:
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16:30 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
14:58 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:29 Delivery Hero Buy UBS AG
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11:34 Delivery Hero Outperform Bernstein Research