Delivery Hero Aktie 37200572 / DE000A2E4K43
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Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Ein möglicher Anteilsverkauf von Großaktionär Prosus an den zweitgrößten Delivery-Hero-Aktionär Aspex heize Spekulationen an, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnte Aspex durch den Deal einen Sitz im Aufsichtsrat des Essenslieferdienstes erhalten und den Aktionärsdruck erhöhen. Rund um den Kaufpreis und die künftige Rolle von Prosus gebe es aber viele Fragezeichen./rob/niw/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.09 €
|
Abst. Kursziel*:
112.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
92.95%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
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