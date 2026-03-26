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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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27.03.2026 17:18:40

Schneider Electric Overweight

Schneider Electric
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Das Geschäft rund um das Energiemanagement dürfte im ersten Quartal weiterhin stark gewesen sein, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Technologiekonzern habe in einer Analystenkonferenz allerdings darauf hingewiesen, dass die Markterwartungen bei der Industrie-Automationssparte recht optimistisch seien./rob/niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
325.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
226.40 € 		Abst. Kursziel*:
43.55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
228.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.95%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
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