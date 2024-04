NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea vor den Quartalsbilanzen nordischer Geldhäuser von 12,10 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im ersten Quartal dürfte der Gegenwind in puncto Nettozinserträge fortgedauert haben, schrieb Analyst Alexander Demetriou in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Wachstum der Kreditvergabe sei verhalten, die Zinsen leicht rückläufig und die Wechselkurse ungünstig. Mit Blick voraus winkten aber höhere Gebühren im Vermögensmanagement./bek/ajx;