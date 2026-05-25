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Starke Kursgewinne 25.05.2026 17:14:00

Aktien von NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power mit neuem Schwung - Welche Wasserstoffaktie hat die Nase vorn?

Aktien von NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power mit neuem Schwung - Welche Wasserstoffaktie hat die Nase vorn?

Nach einer langen Phase der Kursstagnation und teils deutlichen Rückschlägen rücken Wasserstoffwerte wieder stärker in den Fokus der Anleger.

NEL ASA
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• Wasserstoff-Aktien steigen wieder deutlich
• ITM führt Momentum, NEL hinkt hinterher
• Trend eher Re-Rating als neuer Superzyklus

Aktien wie Plug Power, ITM Power, Ballard Power und NEL ASA verzeichneten zuletzt wieder eine deutlich erhöhte Handelsaktivität und spürbare Kursbewegungen. So ging es etwa für die NEL-Aktie an der Börse in Oslo allein am Freitag um 14,95 Prozent rauf auf 3,575 NOK. Auf Sicht der letzten drei Monate hat das Papier somit knapp 70 Prozent zugelegt. Am Montag muss der Anteilsschein jedoch eine Zwangspause einlegen: In Norwegen wird aufgrund des Feiertages nicht gehandelt. Ebenso befinden sich zum Wochenstart auch die Aktien von ITM Power, Ballard Power und Plug Power in der Feiertagspause, nachdem sie zuletzt ebenfalls spektakulär performt hatten: So legte die ITM Power-Aktie in London in den letzten drei Monaten um rund 164 Prozent zu, für das Papier von Ballard Power ging es an der NASDAQ im gleichen Zeitraum um rund 163 Prozent aufwärts und Anteilsscheine von Plug Power legten an der US-Börse auf Sicht von drei Monaten um rund 105 Prozent zu.

Sind das nun Anzeichen einer selektiven Neubewertung innerhalb des angeschlagenen Sektors?

Vom Hype zur Realität: Ein Sektor sucht seine neue Bewertungsbasis

Die Wasserstoffbranche wurde in der frühen Phase mit massiven Erwartungen bedacht. Viele Geschäftsmodelle wurden frühzeitig mit hohen Wachstumsfantasien bewertet, obwohl die tatsächliche Industrialisierung deutlich langsamer verlief. Als Folge kam es in den vergangenen Jahren zu einer langen Korrekturphase, in der Investoren Kapital abzogen und viele Titel erheblich an Wert verloren.

Diese Phase scheint nun in eine neue Marktlogik überzugehen. Statt pauschaler Skepsis oder Euphorie dominieren wieder selektive Investmententscheidungen. Unternehmen mit klareren technologischen Positionierungen oder sichtbaren Projektpipelines profitieren stärker, während andere hinterherlaufen.

ITM Power als aktueller Momentumführer

Besonders deutlich zeigt sich diese Verschiebung bei ITM Power. Das Unternehmen wird derzeit vom Markt zunehmend als reiner Hebel auf die industrielle Wasserstoffproduktion wahrgenommen. Im Mittelpunkt stehen dabei Elektrolyse-Technologien, die als Schlüsselkomponente der Wasserstoffwirtschaft gelten.

Die jüngste Kursentwicklung deutet darauf hin, dass Investoren hier eine stärkere operative Umsetzung einpreisen als noch im Vorjahr. ITM Power profitiert damit überdurchschnittlich vom allgemeinen Branchenmomentum und gilt aktuell als einer der dynamischsten Werte im Sektor.

Ballard Power zwischen Stabilisierung und Skepsis

Auch Ballard Power Systems erlebt eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit. Das Unternehmen ist insbesondere im Bereich Brennstoffzellen für Busse, Lkw und industrielle Anwendungen positioniert. Damit adressiert es einen Markt, der als langfristig potenziell relevant gilt, jedoch in der praktischen Umsetzung bislang hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Investoren honorierten hier zuletzt erste operative Verbesserungen, bleiben aber unter dem Strich vorsichtig, solange eine nachhaltige Profitabilität nicht absehbar ist.

Plug Power: Zwischen Restrukturierung und hoher Hebelwirkung

In der aktuellen Marktphase profitiert auch Plug Power vom verbesserten Sentiment im Sektor, allerdings bleibt die Aktie besonders stark von operativen und finanziellen Faktoren geprägt. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer Phase, in der hohe Investitionen in Produktionskapazitäten und Infrastruktur noch nicht durch entsprechend stabile Cashflows gedeckt sind. Diese strukturelle Schieflage hat in den vergangenen Jahren wiederholt zu erheblicher Volatilität geführt und sorgt auch im aktuellen Umfeld dafür, dass Kursbewegungen stärker von Erwartungen als von Fundamentaldaten getrieben werden.

Gleichzeitig gilt Plug Power unter vielen Marktteilnehmern als eine der am stärksten "gehebelten" Wetten auf eine erfolgreiche Industrialisierung von grünem Wasserstoff in den USA. Sollte sich der Aufbau sogenannter Wasserstoff-Hubs und industrieller Abnehmerstrukturen beschleunigen, könnte das Unternehmen überproportional profitieren. Umgekehrt reagiert die Aktie jedoch ebenso sensibel auf Verzögerungen bei Projekten, Kapitalmassnahmen oder Margendruck.

NEL ASA: Technologie trifft auf Geduld der Anleger

Bei NEL ASA zeigt sich ein etwas anderes Bild. Das norwegische Unternehmen zählt zu den etablierten Akteuren im Bereich der Elektrolyse, kämpft jedoch weiterhin mit einem schwankenden Auftragseingang und einer noch nicht stabilen Ertragsstruktur.

Zwar wird die technologische Entwicklung vom Markt grundsätzlich positiv bewertet, doch fehlt bislang ein klarer Beweis dafür, dass sich diese Stärke in dauerhaft steigende Margen und belastbare Umsätze übersetzen lässt. Entsprechend bleibt die Aktie im Vergleich zu den anderen grossen Wasserstoffwerten eher ein Nachzügler im aktuellen Rebound.

Ein Markt im Übergang: Zwischen Infrastrukturhoffnung und Realitätscheck

Die aktuelle Entwicklung im Wasserstoffsektor lässt sich weniger als neuer Boom interpretieren, sondern eher als Phase der Differenzierung. Nach Jahren überhöhter Erwartungen richtet sich der Blick der Investoren zunehmend auf konkrete industrielle Anwendungen, staatliche Förderprogramme und realisierbare Geschäftsmodelle.

Hinzu kommt, dass makroökonomische Faktoren wie die Zinsentwicklung eine wichtige Rolle spielen. Kapitalintensive Zukunftsbranchen profitieren typischerweise von einem stabileren oder sinkenden Zinsumfeld, da Investitionen in Infrastrukturprojekte dadurch attraktiver werden.

Ob aus den aktuellen Kursbewegungen jedoch ein nachhaltiger neuer Aufwärtstrend entsteht, wird weniger von kurzfristigen Kursbewegungen abhängen als vielmehr davon, ob die Unternehmen ihre technologischen Versprechen zunehmend in skalierbare und profitable Geschäftsmodelle überführen können.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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