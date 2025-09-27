Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
|Zu viele Mitarbeiter?
27.09.2025 12:47:00
Lufthansa-Aktie: Tochter Swiss hat wohl zu viele Flight-Attendants angestellt
Die Fluggesellschaft Swiss hat nach Angaben von CH Media 400 Flight-Attendants zu viel angestellt.
Lufthansa-Tochter schrieb.
In den letzten zwei Jahren habe die Swiss viele Mitarbeitende rekrutiert. Gleichzeitig habe sie das Flugprogramm wegen fehlender Pilotinnen und Piloten reduziert. Entlassungen seien keine vorgesehen, sagte eine Sprecherin zum Medienhaus. Anträge für Pensenreduktionen und für unbezahlte Ferien würden derzeit aber angenommen.
rw/
Zürich (awp)
Bildquelle: Teng Wang / Shutterstock.com
