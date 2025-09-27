Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’930 0.5%  SPI 16’531 0.3%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’739 0.9%  Euro 0.9338 0.1%  EStoxx50 5’500 1.0%  Gold 3’763 0.4%  Bitcoin 87’357 0.2%  Dollar 0.7979 -0.2%  Öl 69.7 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vom holprigen Börsendebüt zum starken KI-Titel: Aktie von NVIDIA-Partner CoreWeave im Fokus
Tesla-Aktie im Aufwind: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht Elon Musk in "Kriegszeiten-CEO-Modus" - und ist begeistert
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Mittag
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Alternative Geldanlagen: Das ist beim Kauf gebrauchter Luxus-Uhren zu beachten
Suche...
200.- Saxo-Deal

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zu viele Mitarbeiter? 27.09.2025 12:47:00

Lufthansa-Aktie: Tochter Swiss hat wohl zu viele Flight-Attendants angestellt

Lufthansa-Aktie: Tochter Swiss hat wohl zu viele Flight-Attendants angestellt

Die Fluggesellschaft Swiss hat nach Angaben von CH Media 400 Flight-Attendants zu viel angestellt.

Lufthansa
7.27 CHF 2.48%
Kaufen Verkaufen
Etwa jede zwölfte Flight-Attendant bräuchte es aktuell nicht, wie die "Schweiz am Wochenende" mit Verweis auf interne Informationen der Lufthansa-Tochter schrieb.

In den letzten zwei Jahren habe die Swiss viele Mitarbeitende rekrutiert. Gleichzeitig habe sie das Flugprogramm wegen fehlender Pilotinnen und Piloten reduziert. Entlassungen seien keine vorgesehen, sagte eine Sprecherin zum Medienhaus. Anträge für Pensenreduktionen und für unbezahlte Ferien würden derzeit aber angenommen.

rw/

Zürich (awp)

Weitere Links:

Lufthansa-Aktie auf grünem Terrain: Airline in München wieder sehr viel pünktlicher

Bildquelle: Teng Wang / Shutterstock.com