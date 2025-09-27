Lufthansa-Aktie: Tochter Swiss hat wohl zu viele Flight-Attendants angestellt

Etwa jede zwölfte Flight-Attendant bräuchte es aktuell nicht, wie die "Schweiz am Wochenende" mit Verweis auf interne Informationen der Lufthansa -Tochter schrieb.

In den letzten zwei Jahren habe die Swiss viele Mitarbeitende rekrutiert. Gleichzeitig habe sie das Flugprogramm wegen fehlender Pilotinnen und Piloten reduziert. Entlassungen seien keine vorgesehen, sagte eine Sprecherin zum Medienhaus. Anträge für Pensenreduktionen und für unbezahlte Ferien würden derzeit aber angenommen.

