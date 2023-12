LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nokia auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen. Konkurrent Ericsson habe einen nahezu 14 Milliarden US-Dollar schweren Fünfjahresvertrag vom US-Telekomkonzern AT&T erhalten, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das bedeute für Nokia beträchtliche Umsatzeinbußen und bringe den finnischen Netzwerkausrüster auf dem US-amerikanischen Mobilfunkmarkt (RAN-Markt) in eine schwierige Lage./ck/edh;