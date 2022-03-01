Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
Nokia Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nokia von 4,75 auf 6,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Milliarden-Investition des KI-Chipherstellers Nvidia habe die Aktie des Netzwerkausrüsters zu Recht steigen lassen und Befürchtungen über ein Ende des Funknetzkomponenten-Geschäfts (RAN) mindestens bis zur Einführung des nächsten Mobilfunkstandards 6G ab 2030 eine Absage erteilt, schrieb Robert Sanders am Montag. Die Mobilfunknetz-Sparte könnte an Wert gewinnen und einige verlorene Marktanteile in den USA zurückgewinnen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6.75 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.85 €
|
Abst. Kursziel*:
15.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.83%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
28.10.25
|NVIDIA-Aktie dank Milliardendeal im Plus - Nokia springt zweistellig hoch (Dow Jones)
|
28.10.25
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nokia haussieren nach Nvidia-Einstieg (Dow Jones)
|
28.10.25
|Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an neuen KI-Telekommunikationsnetzen (Dow Jones)
|
28.10.25
|Nvidia steigt mit einer Milliarde Dollar bei Nokia ein (AWP)
|
28.10.25
|Nvidia to invest $1bn in Nokia as chip giant extends deal spree (Financial Times)
|
23.10.25
|Nokia-Aktie zieht zweistellig an: Erwartungen dank starker Netzwerkinfrastruktur-Geschäfte übertroffen (AWP)
|
23.10.25
|Nokia überrascht trotz Gewinnrückgang positiv - Aktie springt hoch (AWP)
|
23.10.25
|Nokia meldet starken Anstieg der Nachfrage durch KI- und Cloud-Kunden (Dow Jones)