ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Das Marken-Image des US-Sportartikelherstellers scheine mit der Zeit wieder an Dynamik zu gewinnen, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach Gesprächen mit Branchenexperten./ajx/mis;