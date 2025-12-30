Nestlé-Aktie in Rot: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft

Die Transaktion wurde laut einer Investorenmitteilung bereits am 23. Dezember 2025 abgeschlossen.

Über den Kaufpreis wurde laut der Mitteilung Stillschweigen vereinbart. Das 2019 gegründete Joint Venture zwischen Nestlé und Casa Tarradellas zielte darauf ab, die Marktposition von Herta Foods in Europa zu stärken. Mit dem vollständigen Rückzug von Nestlé übernimmt Casa Tarradellas nun die alleinige Kontrolle über das Unternehmen.

Die Nestlé-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,41 Prozent auf 78,42 Franken.

Vevey (awp)