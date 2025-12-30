Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’263 0.2%  SPI 18’214 0.2%  Dow 48’462 -0.5%  DAX 24’518 0.7%  Euro 0.9294 0.0%  EStoxx50 5’798 0.8%  Gold 4’398 1.6%  Bitcoin 69’421 1.0%  Dollar 0.7901 0.1%  Öl 62.2 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Swiss Re12688156Alphabet A29798540Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Krypto-Ausblick trüb: Warum Standard Chartered das Bitcoin-Ziel halbiert hat
Wisekey-Aktie: SEC-Registrierungsformular zur Wisesat-Fusion mit Columbus eingereicht
Nach strategischer Fokussierung: Montana Aerospace passt Geschäftsleitung an - Aktie stabil
mobilezone-Aktie in Grün: Verkauf in Deutschland abgeschlossen - Margenziel bekräftigt
Lufthansa-Aktie fester: Neue Jets und alte Schatten - Luftverkehrskonzern feiert 100 Jahre
Suche...
Plus500 Depot
Transaktion abgeschlossen 30.12.2025 14:12:36

Nestlé-Aktie in Rot: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft

Nestlé-Aktie in Rot: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft

Nestlé hat seine restlichen 40 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen Herta Foods an den spanischen Partner Casa Tarradellas verkauft.

Die Transaktion wurde laut einer Investorenmitteilung bereits am 23. Dezember 2025 abgeschlossen.

Über den Kaufpreis wurde laut der Mitteilung Stillschweigen vereinbart. Das 2019 gegründete Joint Venture zwischen Nestlé und Casa Tarradellas zielte darauf ab, die Marktposition von Herta Foods in Europa zu stärken. Mit dem vollständigen Rückzug von Nestlé übernimmt Casa Tarradellas nun die alleinige Kontrolle über das Unternehmen.

Die Nestlé-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,41 Prozent auf 78,42 Franken.

ra/to

Vevey (awp)

Weitere Links:

Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly im Blick: Preissenkungen für Abnehmmedikamente in China

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’798.48 19.47 SJVBHU
Short 14’080.49 13.79 BOKS7U
Short 14’611.93 8.83 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’263.27 30.12.2025 14:05:30
Long 12’716.22 19.91 SAPBLU
Long 12’407.33 13.65 SO3BSU
Long 11’896.56 8.98 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Störung des Onlinebankings
Realty Income-Aktie zeigt wenig Bewegung trotz Investition und Dividendenschritt
DigitalBridge-Aktie +10%: SoftBank treibt anscheinend mit Übernahme KI-Strategie voran
Verkürzter Handel vor Silvester: SMI wenig bewegt -- DAX beendet letzten Börsentag des Jahres fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagnachmittag tiefer
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: SMI und DAX schliessen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Neuer Millionenauftrag für DroneShield: Aktie dennoch leichter
Meta-Aktie wenig bewegt: Milliarden-Zukauf von Manus - KI-Sprung voraus?

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:19 AKTIE IM FOKUS: Verbio vollendet Jahresendrally mit Sprung über 20-Euro-Marke
14:10 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro
14:01 Merz: Europäer und Kanadier beraten über Ukraine
13:52 Deutsche Börse-News: ETFs 2025 - wieder ein Jahr der Superlative
13:51 Kreise/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro
13:41 Experte: Preisvergleichs-App für Lebensmittel nicht sinnvoll
13:40 Zugverkehr am Ärmelkanal gestört - Eurostar rät zu Umbuchung
13:11 Autobahn-Maut in Italien steigt ab 1. Januar 2026
13:09 ROUNDUP: China setzt mit Raketen Militärmanöver rund um Taiwan fort
13:05 APA ots news: FMA ist ab 1. Jänner 2026 die neue Aufsichtsbehörde zur...