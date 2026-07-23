NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. In den ersten sechs Monaten habe der bereinigte Gewinn je Aktie des Lebensmittelkonzerns die Konsensschätzung um drei Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das Gesamtjahr rechnet die Expertin aber nicht mit größeren Änderungen der Schätzungen./rob/bek/ajx;