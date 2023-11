NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1275 Pence belassen. Die britische Regulierungsbehörde für Stromnetze Ofgem dürfte bald ihre Methodik für die nächste Periode ab April 2026 vorlegen, schrieb Analyst Pavan Mahbubani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei mit einer Weiterentwicklung der Politik der Aufseher zu rechnen und nicht mit einem Bruch mit der bisherigen Regulierung. Dies dürfte den Anlegern Sicherheit hinsichtlich des Regulierungsrahmens geben./tav/ag;