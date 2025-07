NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1140 auf 1260 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des britischen Netzwerkausrüsters. Er verwies dafür auf den Regulierungsentwurf der Ofgem von Anfang Juli. Ihm zufolge sind die Sorgen um die Bilanz von National Grid übertrieben. Es gebe allerdings Risiken, falls die im Dezember anstehenden endgültigen Entscheidungen der britischen Regulierungsbehörde für Strom und Gas nicht die von ihm angenommenen Verbesserungen lieferten, eine nominale Eigenkapitalrendite von 9 bis 10 Prozent zu erzielen./ck/mis;