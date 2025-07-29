Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

11.33
CHF
-0.47
CHF
-3.95 %
29.07.2025
BRXC
27.08.2025 11:05:32

National Grid Buy

National Grid
11.33 CHF -3.95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1260 Pence auf "Buy" belassen. Die Reaktion des Stromnetzbetreibers auf den Ofgem-Regulierungsentwurf (RIIO-T3 DD) entspreche den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. National Grid strebe an, dass Eigenkapitalkosten in Höhe von mindestens 6 Prozent angesetzt würden, während Ofgem sie bisher bei 5,6 Prozent sehe./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 04:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 04:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Buy
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
12.60 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.61 £ 		Abst. Kursziel*:
18.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.62 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18.68%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse



CHF
