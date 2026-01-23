National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
National Grid Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1260 auf 1410 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültige Entscheidung zur Regulierung des britischen Stromübertragungsnetzes erhöhe die Planbarkeit der Anlagebasis des Versorgers bis 2028 auf 80 Prozent, schrieb Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2025 bis 2029 mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 8 Prozent und damit am oberen Ende der Unternehmenszielspanne./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Buy
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14.10 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
