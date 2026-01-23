National Grid 12.64 CHF 0.33% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für National Grid von 1260 auf 1410 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültige Entscheidung zur Regulierung des britischen Stromübertragungsnetzes erhöhe die Planbarkeit der Anlagebasis des Versorgers bis 2028 auf 80 Prozent, schrieb Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2025 bis 2029 mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 8 Prozent und damit am oberen Ende der Unternehmenszielspanne./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



