Zurich Insurance Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester

Der STOXX 50 verzeichnet aktuell Kursgewinne.

Um 15:40 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0.88 Prozent auf 5’115.98 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.033 Prozent auf 5’073.12 Punkte an der Kurstafel, nach 5’071.44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’116.31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’056.91 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.32 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5’039.56 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 4’735.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’661.65 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3.20 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’188.91 Punkten. 4’913.95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 1.74 Prozent auf 248.75 EUR), HSBC (+ 1.57 Prozent auf 12.98 GBP), National Grid (+ 1.05 Prozent auf 12.96 GBP), Nestlé (+ 1.05 Prozent auf 79.25 CHF) und BAT (+ 1.03 Prozent auf 46.02 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil RELX (-3.91 Prozent auf 21.61 GBP), Roche (-0.95 Prozent auf 355.30 CHF), UBS (-0.71 Prozent auf 33.76 CHF), Deutsche Telekom (-0.39 Prozent auf 30.48 EUR) und Zurich Insurance (-0.17 Prozent auf 573.00 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9’059’643 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 445.586 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: nito / Shutterstock.com