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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

431.30
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25.06.2026
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25.06.2026 22:59:52

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
440.93 CHF 0.04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach einem Analysten-Treffen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. Das Jahr verlaufe für den Rückversicherer bislang gut, schrieb Ben Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Unsicherheiten hinsichtlich des Prämienzyklus blieben derweil bestehen./rob/la/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 12:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 12:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
490.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
480.50 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
477.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.73%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
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