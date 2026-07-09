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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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13.07.2026 07:22:59

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
503.60 € 		Abst. Kursziel*:
19.14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
508.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.06%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
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07:22 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
25.06.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
26.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
18.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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