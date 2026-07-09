Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
503.60 €
|
Abst. Kursziel*:
19.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
508.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.06%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
10.07.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09.07.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
09.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.07.26
|Börse Europa in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09.07.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.07.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.07.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|07:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|
UBS AG
SAP Buy
|07:48
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Buy
|07:40
|
Jefferies & Company Inc.
Eni Buy
|07:30
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|07:24
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Sector Perform
|07:24
|
JP Morgan Chase & Co.
T-Mobile US Overweight
|07:24
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy