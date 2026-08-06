Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Es habe ihn nicht überrascht, dass der US-Versicherer Manulife einen Rückversicherungsvertrag mit Munich Re geschlossen habe, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Münchener seien interessiert an grösseren Deals im Lebensversicherungsgeschäft.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 13:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.2 Prozent auf 521.00 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15.16 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 87’329 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 2.9 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.