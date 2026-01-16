NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Vor den Jahreszahlen am 26. Februar habe er seine Schätzungen für den Rückversicherer aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er habe die Prognose für das Nettoergebnis gesenkt und liege nun bei 6,1 Milliarden Euro, was er aber nicht negativ sehe. Maßnahmen des Unternehmens sollten die künftige Ergebnisentwicklung stärken. Zudem rechne er mit weiter steigenden Aktienrückkäufen und Dividenden./rob/gl/mis;