Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’272 -1.1%  SPI 18’319 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’975 -1.3%  Euro 0.9283 -0.1%  EStoxx50 5’937 -1.5%  Gold 4’672 1.7%  Bitcoin 74’342 -0.7%  Dollar 0.7981 -0.5%  Öl 63.7 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Bayer10367293Novartis1200526Swiss Re12688156Sika41879292
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Nordex liefert Windturbinen an Verbund - Aktien uneins
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Montagmittag
Zcash nach Korrektur nahezu verdoppelt: Charttechnik signalisiert weiteres Potenzial
Suche...
Plus500 Depot

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

482.50
CHF
4.60
CHF
0.96 %
13:25:10
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 11:29:58

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
485.55 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Vor den Jahreszahlen am 26. Februar habe er seine Schätzungen für den Rückversicherer aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Er habe die Prognose für das Nettoergebnis gesenkt und liege nun bei 6,1 Milliarden Euro, was er aber nicht negativ sehe. Maßnahmen des Unternehmens sollten die künftige Ergebnisentwicklung stärken. Zudem rechne er mit weiter steigenden Aktienrückkäufen und Dividenden./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
655.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
522.40 € 		Abst. Kursziel*:
25.38%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
523.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.05%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse