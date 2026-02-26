Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’970 -0.1%  SPI 19’201 -0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’120 -0.2%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’177 0.1%  Gold 5’181 0.3%  Bitcoin 52’773 0.6%  Dollar 0.7736 0.1%  Öl 70.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Dieser Milliarden-Fonds öffnet das Tor zu den Tech-Giganten
Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie
NVIDIA-Aktie gewinnt: Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
Suche...
eToro entdecken

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

488.00
CHF
-4.70
CHF
-0.95 %
10:16:36
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 08:33:19

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
491.17 CHF -2.68%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Die Solvabilitätsquote stehe eindeutig im Fokus, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie habe die Konsensschätzung um elf Prozentpunkte überboten und dürfte im laufenden Jahr die Marke von 300 Prozent hinter sich lassen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
537.80 € 		Abst. Kursziel*:
11.57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
538.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.36%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse