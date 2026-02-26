Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Die Solvabilitätsquote stehe eindeutig im Fokus, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie habe die Konsensschätzung um elf Prozentpunkte überboten und dürfte im laufenden Jahr die Marke von 300 Prozent hinter sich lassen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
537.80 €
|
Abst. Kursziel*:
11.57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
538.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.36%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
