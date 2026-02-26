Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
493.50CHF
0.80CHF
0.16 %
13:16:24
SWX
26.02.2026 12:05:15
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
491.17 CHF -2.68%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 613 Euro auf "Overweight" belassen. Die überraschend gute Solvabilität zeige von grundsolidem Geschäft, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag nach Zahlen./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
613.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
544.00 €
|
Abst. Kursziel*:
12.68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
543.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.85%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
