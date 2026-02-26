Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'006 0.2%  SPI 19'261 0.2%  Dow 49'482 0.6%  DAX 25'289 0.5%  Euro 0.9143 0.2%  EStoxx50 6'196 0.4%  Gold 5'183 0.4%  Bitcoin 52'895 0.8%  Dollar 0.7744 0.2%  Öl 69.6 -2.0% 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

493.50
CHF
0.80
CHF
0.16 %
13:16:24
SWX
26.02.2026 12:05:15

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
491.17 CHF -2.68%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 613 Euro auf "Overweight" belassen. Die überraschend gute Solvabilität zeige von grundsolidem Geschäft, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag nach Zahlen./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
613.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
544.00 € 		Abst. Kursziel*:
12.68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
543.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.85%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

