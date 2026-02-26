Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
493.10CHF
0.40CHF
0.08 %
13:21:08
SWX
26.02.2026 12:17:45
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
491.17 CHF -2.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 574 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss im vierten Quartal 2025 habe die Erwartungen verfehlt, wie auch das Gesamtjahr das Konzernziel, schrieb Andrew Baker am Donnerstag nach den Zahlen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
574.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
544.00 €
|
Abst. Kursziel*:
5.51%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
543.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.67%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
