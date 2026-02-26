Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 491.17 CHF -2.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 574 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss im vierten Quartal 2025 habe die Erwartungen verfehlt, wie auch das Gesamtjahr das Konzernziel, schrieb Andrew Baker am Donnerstag nach den Zahlen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



