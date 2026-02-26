Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 491.17 CHF -2.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die unerwartet hohe Solvabilitätsrate sei ein Höhepunkt im Bericht des Rückversicherers, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Enttäuscht habe der Rückgang der Einnahmen in der Schaden- und Unfallabsicherung./rob/bek/ag;

