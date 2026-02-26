Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 0.0%  SPI 19’238 0.1%  Dow 49’383 -0.2%  DAX 25’291 0.5%  Euro 0.9139 0.2%  EStoxx50 6’192 0.3%  Gold 5’164 0.0%  Bitcoin 52’633 0.3%  Dollar 0.7743 0.2%  Öl 69.9 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KION-Aktie deutlich tiefer: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt
Rolls-Royce klettert auf Rekordhoch: Höhere Ziele katapultieren Aktie auf neues Allzeithoch
Stellantis-Aktie dennoch fester: Riesiger Verlust in 2025
Scout24-Aktie gibt nach: Scout24 profitiert von Profi-Kunden und höheren Abo-Erlösen
arGEN-X-Aktie dreht dennoch ins Minus: Erstmals Gewinn
Suche...
eToro entdecken

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

492.60
CHF
-0.10
CHF
-0.02 %
14:46:10
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 12:30:55

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
491.17 CHF -2.68%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die unerwartet hohe Solvabilitätsrate sei ein Höhepunkt im Bericht des Rückversicherers, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Enttäuscht habe der Rückgang der Einnahmen in der Schaden- und Unfallabsicherung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
600.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
544.00 € 		Abst. Kursziel*:
10.29%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
541.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.78%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
12:17 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:05 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
11:07 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:33 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen