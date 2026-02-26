Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die unerwartet hohe Solvabilitätsrate sei ein Höhepunkt im Bericht des Rückversicherers, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Enttäuscht habe der Rückgang der Einnahmen in der Schaden- und Unfallabsicherung./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
544.00 €
|
Abst. Kursziel*:
10.29%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
541.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.78%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
