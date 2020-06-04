Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
250.00CHF
80.75CHF
47.71 %
04.06.2020
SWX
16.10.2025 16:45:13
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
516.07 CHF -3.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell vor den Quartalszahlen des Rückversicherers an. Seine Schätzungen für den Überschuss im Jahr 2025 erhöhte er dabei um 5 Prozent./rob/ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 15:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 15:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
650.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
558.60 €
Abst. Kursziel*:
16.36%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
552.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.63%
Analyst Name::
Kamran M Hossain
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
