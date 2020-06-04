NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell vor den Quartalszahlen des Rückversicherers an. Seine Schätzungen für den Überschuss im Jahr 2025 erhöhte er dabei um 5 Prozent./rob/ajx/jha/;