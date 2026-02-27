Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Hold-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie

Die Privatbank Berenberg hat Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer scheine den Start seines bis 2030 laufenden Fünfjahresplans auf einer soliden Basis zu starten, schrieb Michael Christodoulou am Freitag im Rückblick auf die Jahreszahlen Munich Re punkte mit einer robusten Bilanz und habe verschiedene Stellschrauben, um das angestrebte jährliche Gewinnwachstum (EPS) von mehr als acht Prozent zu erreichen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:18 Uhr 1.1 Prozent auf 554.40 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 13.46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 45’230 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 1.4 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.05.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

