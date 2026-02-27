Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analyse im Blick
|
27.02.2026 10:34:44
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Hold-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Die Privatbank Berenberg hat Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer scheine den Start seines bis 2030 laufenden Fünfjahresplans auf einer soliden Basis zu starten, schrieb Michael Christodoulou am Freitag im Rückblick auf die Jahreszahlen Munich Re punkte mit einer robusten Bilanz und habe verschiedene Stellschrauben, um das angestrebte jährliche Gewinnwachstum (EPS) von mehr als acht Prozent zu erreichen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:18 Uhr 1.1 Prozent auf 554.40 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 13.46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 45’230 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 1.4 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 12.05.2026 vorlegen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
09:28
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
26.02.26