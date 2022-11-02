Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.11.2022
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 555 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftstrends ähnelten denen des Wettbewerbers Hannover Re, der tags zuvor seine Resultate veröffentlicht hatte, schrieb Philip Kett am Dienstag. So sei der Umsatz deutlich zurückgegangen, wohingegen das Betriebsergebnis und der Nettogewinn positiv überrascht hätten. Die Profitabilität bleibe exzellent./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
555.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
539.40 € 		Abst. Kursziel*:
2.89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
543.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.10%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

